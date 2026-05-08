Montefredane il sindaco | I consiglieri evitino il commissariamento

Il sindaco di Montefredane ha invitato i consiglieri a evitare il commissariamento del Comune, sottolineando l’importanza di mantenere un’amministrazione funzionante. Nella discussione è stato citato un consigliere, ritenuto esempio di maturità nella gestione delle questioni comunali. La situazione ha portato a un blocco delle attività amministrative, con ripercussioni sui progetti di sviluppo e sui lavori in corso nel borgo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi è il consigliere citato dal sindaco per la sua maturità?. Come influirà il blocco amministrativo sui progetti di sviluppo del borgo?. Perché le divisioni in aula rischiano di bloccare i servizi essenziali?. Quali conseguenze concrete avrà l'intervento della Prefettura per i cittadini?.? In Breve Appello rivolto specificamente al consigliere Meola Romualdo per garantire la stabilità politica.. Rischio blocco immediato di tutti i progetti di sviluppo per il territorio di Montefredane.. Possibile intervento della Prefettura con conseguente sospensione della rappresentanza democratica locale.. Impatto diretto sulla gestione dei servizi pubblici per le famiglie del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montefredane, il sindaco: “I consiglieri evitino il commissariamento ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Montefredane, il sindaco rivolge un appello alla responsabilità ai consiglieri comunaliRivolgo un appello sincero e responsabile a tutti i consiglieri comunali di Montefredane, in particolare al consigliere Meola Romualdo che ha già... Nuove delghe per i consiglieri Mascia e Pastore, il sindaco: "Al mio fianco due consiglieri esperti e capaci"Nuovi incarichi per i due consiglieri comunali Luigi Albore Mascia (Pescara Futura) e Massimo Pastore (Fratelli d’Italia). Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Montefredane, vicesindaco Troncone lascia la giunta: Il sindaco ha tradito il centrosinistra; IrpiniAmbiente, sindaco di Montefredane: Senza trasparenza non si possono chiedere ai Comuni scelte responsabili; IrpiniAmbiente, il sindaco di Montefredane denuncia: Mancanza di trasparenza ostacola decisioni responsabili; Montefredane, tensione nel consiglio comunale.Si dimette il vice sindaco Troncone,l'opposizione:Maggioranza finita. Montefredane, il Sindaco Aquino: IrpiniAmbiente nega l’accesso agli atti, necessario rivolgerci al TARIl Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, esprime forte disappunto per il riscontro fornito da IrpiniAmbiente in merito alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal Comune ai fini della valutazione ... irpinianews.it Comune di Montefredane, dimissioni del vicesindaco da assessore e scontro sul rendicontoPubblichiamo, di seguito, il comunicato diffuso dai Consiglieri comunali di opposizione del Comune di Montefredane: Questa sera si è svolto il secondo consiglio comunale per riapprovare il rendiconto ... irpinianews.it Fondo per la prevenzione del rischio sismico del territorio comunale L’Amministrazione comunale continua a lavorare nell’esclusivo interesse della comunità di Montefredane. Siamo lieti di annunciare un finanziamento di € 22.500,00 destinato alla microz - facebook.com facebook