Sturno celebra San Michele Arcangelo | il programma degli eventi

La comunità di Sturno si prepara a celebrare la festa di San Michele Arcangelo, il giorno 8 maggio 2026. La parrocchia ha annunciato un programma di eventi religiosi e civili per questa occasione. I dettagli delle iniziative sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali e includono processioni, messe e altre attività dedicate al santo protettore. La celebrazione coinvolge la partecipazione dei residenti e delle associazioni locali.

La comunità parrocchiale di Sturno si prepara a celebrare la Festività in onore di San Michele Arcangelo, Protettore, che avrà luogo l'8 maggio 2026. I festeggiamenti rappresentano un momento fondamentale di fede, tradizione e aggregazione per l’intera cittadinanza.ProgrammaDal 29 aprile al 7.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia: 24 ore per il SignoreParrocchia San Michele Arcangelo: 24 ore per il Signore Programma 13-14 marzo 2026 Venerdì 13 Marzo Ore 18. Grottaminarda, reso più sicuro il campanile di San Michele ArcangeloA Grottaminarda la tutela del patrimonio diventa anche una scelta concreta di sicurezza per la comunità. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sturno in festa per San Michele Arcangelo: fede, tradizione e musica l’8 maggio; Elezioni 2026 ad Avellino: L’attivista per i Diritti delle Persone con Disabilità Giovanni Esposito con la lista Sceglie Avellino a sostegno di Laura Nargi. San Michele Arcangelo, patrono della PoliziaSan Michele arcangelo viene celebrato dalla chiesa (insieme a San Gabriele e San Raffaele) il 29 settembre. Il suo nome in ebraico Mi - ka - El significa: Chi come Dio? Nell'iconografia, orientale e ... poliziadistato.it Oggi si celebra San Michele Arcangelo, patrono della PoliziaOggi è la Festa di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia. Nella basilica di San Michele in Foro saranno celebrate due messe, una alle ore 10 con la partecipazione della Polizia di Stato e delle ... lanazione.it Giorgia Latini. . Mi sono ritrovata davanti alla bellezza silenziosa dell’Eremo di San Michele Arcangelo, affacciato sul lago di Nemi. A volte bisogna solo lasciarsi portare dai passi e smettere di pianificare tutto: la meraviglia sa come trovarci. San Michele difen - facebook.com facebook