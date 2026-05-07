Castiglion Fiorentino festeggia il suo patrono San Michele Arcangelo

A Castiglion Fiorentino si prepara a celebrare il suo patrono, San Michele Arcangelo, con una giornata di festeggiamenti che inizierà domani alle ore 12. La ricorrenza rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si riunisce per onorare la figura religiosa a cui è legata. Durante la giornata si svolgeranno diverse iniziative religiose e civili, coinvolgendo residenti e visitatori.

Arezzo, 7 maggio 2026 – . La giornata di festa si apre domani mattina, ore 12.00 – Palazzo San Michele, con la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Marky Ramone. Nel pomeriggio, ore 18.00, la Processione la Processione per le vie del centro storico con la Croce Santa, che sarà esposta presso le tre porte principali, successivamente la Solenne Celebrazione della Santa Messa presso la chiesa della Collegiata durante la quale si terrà la consegna dei ceri ai rioni. L’8 maggio la città festeggia San Michele Arcangelo. Castiglion Fiorentino, in tempi molto lontani, lo scelse come patrono e la sua figura appare negli statuti comunali nel 1535 con la sua effige e la frase “Sub umbra alarum tuarum protege Castiglionenses ”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino festeggia il suo patrono, San Michele Arcangelo Notizie correlate Sturno celebra San Michele Arcangelo: il programma degli eventiLa comunità parrocchiale di Sturno si prepara a celebrare la Festività in onore di San Michele Arcangelo, Protettore, che avrà luogo l'8 maggio 2026. Crespina - Giovanna D’Arco e il suo Michele Arcangelo – Mostra di Diego PiccalugaMostra di 40 ritratti di Giovanna D’Arco, fotogrammi dal film del 1928 di Dreyer elaborati da Diego Piccaluga. Una raccolta di contenuti Si parla di: Castiglion Fiorentino piange Alberto Bruni, l’artista che ha dato vita alla pietra. Castiglion Fiorentino festeggia il suo patrono, San Michele ArcangeloArezzo, 7 maggio 2026 – Castiglion Fiorentino festeggia il suo patrono, San Michele Arcangelo. La giornata di festa si apre domani mattina, ore 12.00 – Palazzo San Michele, con la cerimonia di ... lanazione.it Castiglion Fiorentino festeggia il suo patrono, San Michele ArcangeloArezzo, 5 maggio 2025 – L’8 maggio la città festeggia San Michele Arcangelo. Castiglion Fiorentino, in tempi molto lontani, lo scelse come patrono e la sua figura appare negli statuti comunali nel ... lanazione.it