Solidarietà sport e impegno sociale | donazione dei Golden Lions Assigeco al progetto Youngle

Notizia in breve

I Golden Lions Assigeco hanno consegnato un assegno di 3.000 euro a un progetto sociale. La donazione è stata effettuata da rappresentanti della squadra, impegnata nel volontariato e nelle attività di solidarietà. La somma sarà destinata a supportare iniziative rivolte alla comunità locale. La consegna si è svolta nei giorni scorsi, in un evento che ha visto protagonisti sport e impegno sociale.