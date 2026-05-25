Solidarietà sport e impegno sociale | donazione dei Golden Lions Assigeco al progetto Youngle
I Golden Lions Assigeco hanno consegnato un assegno di 3.000 euro a un progetto sociale. La donazione è stata effettuata da rappresentanti della squadra, impegnata nel volontariato e nelle attività di solidarietà. La somma sarà destinata a supportare iniziative rivolte alla comunità locale. La consegna si è svolta nei giorni scorsi, in un evento che ha visto protagonisti sport e impegno sociale.
La solidarietà che nasce dallo sport e si trasforma in un impegno concreto per la comunità. È questo lo spirito dei Golden Lions Assigeco, realtà nata dall’esperienza sportiva e oggi attiva nel volontariato, che nei giorni scorsi ha consegnato un assegno da 3mila euro a sostegno del progetto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
LIONS CLUB VALLE DEL SAVIO
Notizie e thread social correlati
Golden Gala e Race for the Cure: sport, salute e solidarietà al Circo MassimoRoma si appresta ad accogliere un evento di quattro giorni dedicato allo sport, alla salute e alla solidarietà, con un programma che include il...
Lions Club Siena. Impegno e solidarietà. Un aiuto concreto per Le BollicineIl Lions Club Siena si distingue per le iniziative di solidarietà e impegno sociale.