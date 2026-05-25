Solidarietà sport e impegno sociale | donazione dei Golden Lions Assigeco al progetto Youngle

Da ilpiacenza.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Golden Lions Assigeco hanno consegnato un assegno di 3.000 euro a un progetto sociale. La donazione è stata effettuata da rappresentanti della squadra, impegnata nel volontariato e nelle attività di solidarietà. La somma sarà destinata a supportare iniziative rivolte alla comunità locale. La consegna si è svolta nei giorni scorsi, in un evento che ha visto protagonisti sport e impegno sociale.

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La solidarietà che nasce dallo sport e si trasforma in un impegno concreto per la comunità. È questo lo spirito dei Golden Lions Assigeco, realtà nata dall’esperienza sportiva e oggi attiva nel volontariato, che nei giorni scorsi ha consegnato un assegno da 3mila euro a sostegno del progetto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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