Il Lions Club Siena si distingue per le iniziative di solidarietà e impegno sociale. Recentemente ha avviato un progetto volto a sostenere l’associazione Le Bollicine, che si occupa di assistenza e supporto a persone con disabilità. L’intervento si traduce in contributi concreti e azioni mirate, nel rispetto delle modalità stabilite dagli accordi tra le parti. La collaborazione mira a garantire servizi e assistenza alle persone coinvolte.

C’è una differenza sottile tra un progetto e ciò che, alla fine, funziona davvero. È quanto accaduto giovedì 30 aprile, in piazza del Campo, con la consegna delle chiavi di una nuova autovettura attrezzata ai volontari dell’associazione Le Bollicine, momento che segna la conclusione di un percorso avviato dal Lions Club Siena insieme al Lions Club Legnano Host e alla Fondazione Lcif. Il service nasce nell’annata 202223, durante la presidenza di Luca Betti. "Siamo partiti da un’esigenza concreta – ha ricordato – e abbiamo cercato di tradurla in un progetto sostenibile. Non volevamo limitarci a un gesto simbolico, ma costruire qualcosa di utile e duraturo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lions Club Siena. Impegno e solidarietà. Un aiuto concreto per Le Bollicine

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