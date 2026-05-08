Golden Gala e Race for the Cure | sport salute e solidarietà al Circo Massimo

Roma si appresta ad accogliere un evento di quattro giorni dedicato allo sport, alla salute e alla solidarietà, con un programma che include il tradizionale meeting di atletica e una corsa benefica. L'iniziativa si svolge nel cuore della città, coinvolgendo cittadini e atleti in attività che promuovono il benessere e la solidarietà. Le manifestazioni, che si terranno nel Circo Massimo, prevedono diverse iniziative sportive e di sensibilizzazione.

Roma – Roma si prepara a vivere quattro giorni all’insegna dello sport, della salute e della solidarietà. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha avviato una collaborazione istituzionale con Komen Italia, che avrà il ruolo di Charity Partner del Golden Gala Pietro Mennea. Come primo atto, la tappa italiana della Wanda Diamond League sarà protagonista da giovedì 7 a domenica 10 maggio al Circo Massimo, in occasione della Race for the Cure, l’evento simbolo di Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Il Villaggio – Il Golden Gala sarà presente con uno stand dedicato (posizione G22), dove sarà possibile scoprire tutte le informazioni sull’evento del 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, e vivere momenti di coinvolgimento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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