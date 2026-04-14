Teatro Arbostella e Leo Club Host Salerno insieme per la solidarietà | venerdì lo spettacolo di beneficenza

Venerdì 17 aprile alle 20, il Teatro Arbostella ospiterà uno spettacolo di beneficenza organizzato dal Leo Club Host Salerno. L’evento prevede una serata dedicata al teatro e alla solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di un progetto sociale. La rappresentazione sarà aperta al pubblico e il ricavato sarà destinato a iniziative di assistenza e sostegno. L’ingresso è gratuito con possibilità di donazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Serata di teatro e beneficenza al Teatro Arbostella, dove venerdì 17 aprile alle 20.30 andrà in scena “A morte ‘e Carnevale”, spettacolo della Compagnia Gino Esposito inserito nel cartellone della struttura di Viale Verdi e riproposto per una finalità solidale. L’intero incasso sarà devoluto alle attività dell’oratorio “Impronte di Luce” della parrocchia Santa Maria a Mare di Mercatello, guidata da don Gerardo Albano, da sempre punto di riferimento per i giovani del quartiere. L’iniziativa nasce su impulso del Leo Club Salerno Host (il gruppo giovanile del Lions Club) con la presenza del Lions Club Salerno Host e con il significativo supporto dello staff del teatro Arbostella e, in particolare, di Immacolata Caracciuolo, direttrice artistica da sempre sensibile ai temi sociali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teatro Arbostella e Leo Club Host Salerno insieme per la solidarietà: venerdì lo spettacolo di beneficenza Leggi anche: Dieci anni di Mutaverso Teatro: a Salerno torna lo spettacolo “Mari” Venerdi 13, lo spettacolo al Teatro Partenio di AvellinoGrande attesa al Teatro Partenio per “VENERDÌ 13”, la brillante commedia in programma domenica 15, pronta a conquistare il pubblico avellinese con...