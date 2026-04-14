Teatro Arbostella e Leo Club Host Salerno insieme per la solidarietà | venerdì lo spettacolo di beneficenza

Da anteprima24.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile alle 20, il Teatro Arbostella ospiterà uno spettacolo di beneficenza organizzato dal Leo Club Host Salerno. L’evento prevede una serata dedicata al teatro e alla solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di un progetto sociale. La rappresentazione sarà aperta al pubblico e il ricavato sarà destinato a iniziative di assistenza e sostegno. L’ingresso è gratuito con possibilità di donazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Serata di teatro e beneficenza al  Teatro Arbostella, dove venerdì 17 aprile alle 20.30 andrà in scena  “A morte ‘e Carnevale”, spettacolo della Compagnia Gino Esposito inserito nel cartellone della struttura di Viale Verdi e riproposto per una finalità solidale. L’intero incasso sarà devoluto alle attività dell’oratorio  “Impronte di Luce”  della parrocchia  Santa Maria a Mare di Mercatello, guidata da don Gerardo Albano, da sempre punto di riferimento per i giovani del quartiere. L’iniziativa nasce su impulso del  Leo Club Salerno Host  (il gruppo giovanile del Lions Club) con la presenza del  Lions Club Salerno Host  e con il significativo supporto dello staff del teatro Arbostella e, in particolare, di  Immacolata Caracciuolo, direttrice artistica da sempre sensibile ai temi sociali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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