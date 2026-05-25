Soldi falsi venduti su Telegram in tutta Europa in cambio di Bitcoin la base ai Quartieri Spagnoli | 12 misure

Notizia in breve

Un'operazione ha portato allo smantellamento di un’organizzazione che vendeva denaro falso tramite Telegram, utilizzando il metodo del dropshipping e accettando Bitcoin come pagamento. La base operativa si trovava nei Quartieri Spagnoli. Sono state eseguite 12 misure cautelari a carico di altrettanti indagati e sono stati sequestrati beni per oltre 500.000 euro. L’indagine ha coinvolto diverse nazioni europee.