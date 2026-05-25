Soldi falsi venduti su Telegram in tutta Europa in cambio di Bitcoin la base ai Quartieri Spagnoli | 12 misure

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'operazione ha portato allo smantellamento di un’organizzazione che vendeva denaro falso tramite Telegram, utilizzando il metodo del dropshipping e accettando Bitcoin come pagamento. La base operativa si trovava nei Quartieri Spagnoli. Sono state eseguite 12 misure cautelari a carico di altrettanti indagati e sono stati sequestrati beni per oltre 500.000 euro. L’indagine ha coinvolto diverse nazioni europee.

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Smantellata organizzazione che vendeva soldi falsi su Telegram col dropshipping in cambio di Bitcoin; eseguita una ordinanza per 12 indagati, sequestri per oltre mezzo milione di euro. Gli indagati traditi dalla passione per i videogiochi online. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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