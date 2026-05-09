Durante un evento nei Quartieri Spagnoli, il cantante ha incontrato il pubblico e ha ascoltato poesie e musica. Un fan gli ha consegnato un regalo durante l'incontro, mentre il cantante ha scelto questa zona per presentare il suo libro. L'evento si è svolto davanti a una folla di persone, tra musica e interventi poetici.

? Punti chiave Cosa ha regalato un fan a Jovanotti durante l'incontro?. Perché il cantante ha scelto proprio i Quartieri Spagnoli per il libro?. Come hanno reagito i ragazzi di FOQUS al passaggio dell'artista?. Quale segreto della sua professora ha commosso il musicista?.? In Breve Antologia Poesie da viaggio curata insieme a Nicola Crocetti. Selezione di autori tra Kavafis, Pasolini, Basho e Vittorio Sereni. Regalo di due tavolette di cioccolato dai ragazzi di FOQUS. Prossimo appuntamento musicale previsto presso l'Ippodromo di Agnano. Sabato 09 maggio 2026, la corte di FOQUS nei Quartieri Spagnoli ospita Jovanotti per il lancio del nuovo progetto editoriale Poesie da viaggio, un’antologia curata insieme a Nicola Crocetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jovanotti ai Quartieri Spagnoli: musica e poesie tra la folla di FOQUS

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Folla ai Quartieri Spagnoli per Jovanotti: "A Napoli nasce la musica più bella”Ci sono viaggi che iniziano con un biglietto in tasca e altri che partono da una poesia.

FOQUS e i Quartieri Spagnoli a Viareggio tra i protagonisti del Carnevale 2026, tra delegazioni internazionali e sapori napoletaniViareggio ha salutato il Carnevale 2026 con il Corso Mascherato di Chiusura trasformando l’ultimo appuntamento in un momento di incontro tra culture,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il poeta Jovanotti sabato ai Quartieri Spagnoli: da Foqus la presentazione del suo nuovo libro; JOVANOTTI A FOQUS; Napoli, Jovanotti presenta il suo libro ai Quartieri spagnoli: evento da Foqus; Jovanotti a Napoli con le Poesie da viaggio.

Jovanotti a Napoli, la presentazione del nuovo libro ai Quartieri Spagnoli: l'evento speciale al FoqusJovanotti è arrivato al Foqus. Il cantautore è ospite per presentare Poesie in viaggio, il suo nuovo libro scritto a quattro mani con ... msn.com

Jovanotti a Napoli con le Poesie da viaggioIl cantautore atteso alla Fondazione Foqus per la presentazione del nuovo libro, scritto insieme a Nicola Crocetti ... rainews.it

"Giacche siamo ai quartieri spagnoli, perché non andiamo a mangiare qualcosa al Vulcano" #upas x.com