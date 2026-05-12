Una recente truffa su Vinted coinvolge venditori che utilizzano l’intelligenza artificiale per modificare le foto degli oggetti messi in vendita. I truffatori sfruttano questa tecnica per ingannare gli acquirenti, portandoli a pagare o a ricevere oggetti falsi o mai spediti. La dinamica si basa sulla manipolazione visiva, creando immagini che sembrano autentiche ma sono alterate con strumenti digitali. La piattaforma avverte gli utenti di prestare attenzione a queste pratiche fraudolente.

Attenzione alla nuova truffa su Vinted. Il meccanismo è semplice e, sfruttando l’intelligenza artificiale per modificare le foto, colpisce chi vende sulla piattaforma usata da milioni di italiani. Il rischio? Perdere contemporaneamente sia il denaro sia l’oggetto spedito. Ma ci si può difendere. Come funziona la nuova truffa AI su Vinted. La frode sfrutta le potenzialità dei software di intelligenza artificiale generativa. Oggi, infatti, basta una semplice richiesta per aggiungere a una foto graffi, crepe, ammaccature o macchie estremamente realistiche. Lo schema seguito dai truffatori è quasi sempre lo stesso: il venditore pubblica un annuncio su Vinted.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Truffa AI su Vinted: così rischi di perdere soldi e oggetti venduti

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Le 5 TRUFFE più DIFFUSE su VINTED e come DIFENDERSI

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Se utilizzi Vinted fai attenzione alla nuova truffa con AI x.com

Anche l'algoritmo di Vinted di qualcun altro è stato così casuale/non correlato ultimamente? reddit

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