Sol De Janeiro | le nuove mist in edizione limitata da provare ora

Sono arrivate sul mercato tre nuove mist in edizione limitata, realizzate dalla linea Sol De Janeiro. Si chiamano Cheeky Biquini, Refresco Paraíso e Limonada Gelada e sono disponibili da subito. Queste novità sono state lanciate recentemente e sono pensate per essere provate senza attendere. Sono prodotti che si possono trovare attualmente nei punti vendita autorizzati.

Cheeky Biquini, Refresco Paraíso e Limonada Gelada, le tre nuove mist in edizione limitata da provare ora . Sol de Janeiro invita a vivere un vero e proprio viaggio sensoriale con il lancio di tre nuove fragranze in edizione limitata. La collezione introduce tre fragranze solari e avvolgenti: Cheeky Biquini, Refresco Paraíso e Limonada Gelada, pensate per evocare atmosfere estive e sensazioni sensoriali immediate, tra mare, sole e natura. Ogni fragranza è creata da nasi di fama internazionale con un approccio tipico della profumeria fine, sviluppandosi attraverso note di testa, cuore e fondo ben definite. Le mist sono sviluppate per essere utilizzate singolarmente o stratificate tra loro, all’interno dell’universo Cheirosa, trasformando l’applicazione in un vero e proprio rituale olfattivo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sol De Janeiro: le nuove mist in edizione limitata da provare ora Aprilia X 250TH: la belva in edizione limitata da 240 Cv che celebra l'AmericaApprofittando della vetrina offerta dal GP delle Americhe (terzo appuntamento del campionato del mondo di MotoGP), scelta tutt'altro che... Suunto orologio da avventura edizione limitata dimostra che gli smartwatch possono avere storiasuunto vertical 2 titanium limited edition rappresenta una pietra miliare nel segmento degli orologi sportivi, concepita per celebrare la lunga... SOL DE JANEIRO LAUNCHED 3 NEW MISTS & A NEW GOURMAND SCENT! Argomenti più discussi: Sol de Janeiro presenta Jelly Perfume Balm, il primo profumo solido del brand; Fragrance mist: è boom di acque profumate per il corpo; Beauty a 13 anni: tra gloss, skincare e naturalezza, cosa vogliono davvero le ragazze Gen Alpha; Sol de Janeiro, le nuove fragranze estate 2026. Sol De Janeiro: le nuove mist in edizione limitata da provare oraSol de Janeiro invita a vivere un vero e proprio viaggio sensoriale con il lancio di tre nuove fragranze in edizione limitata. La collezione introduce tre fragranze solari e avvolgenti: Cheeky Biquini ... 361magazine.com Varriale Profumi. . Pistacchio, Caramello Salato, Vaniglia. Ispirato alla direzione olfattiva resa iconica da Brazilian Crush Cheirosa 62 di Sol de Janeiro, reinterpretata con la sensibilità e lo stile Varriale Profumi. - facebook.com facebook