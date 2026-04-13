Atletica Sofia Fiorini Unicusano Libertas vicecampionessa del mondo nella marcia

Sofia Fiorini, atleta dell'Unicusano Libertas, si è piazzata seconda ai campionati del mondo a squadre di marcia in Brasile. La competizione si è svolta recentemente, e Fiorini ha ottenuto il titolo di vicecampionessa del mondo, rappresentando la sua società in questa gara internazionale.

Grande risultato per Sofia Fiorini (Atletica Libertas Unicusano) ai campionati del mondo a squadre di marcia svoltosi in Brasile. La giovane amaranto, appena ventunenne, ha colto un impressionante secondo posto dietro alla solo campionessa Paula Milena Torres, con il tempo di 3h25’42" nella gara.🔗 Leggi su Livornotoday.it Sofia Fiorini è campionessa italiana assoluta nella maratona di marciaArezzo, 27 gennaio 2026 – Titolo italiano nella maratona di marcia, qualificazione per i campionati mondiali a squadre e tempo minimo per i... Straordinaria Sofia Fiorini: argento mondiale nella maratona di marciaBrasilia, 12 aprile 2026 – Impresa storica per Sofia Fiorini, che conquista una splendida medaglia d’argento nella maratona di marcia ai Campionati...