Sodano resta sopra il 40% a otto sezioni dalla fine | sarebbe eletto al primo turno

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Agrigento, con 49 sezioni su 57 scrutinate, Michele Sodano mantiene oltre il 40% dei voti, attestandosi al 40,24%. La sua performance in questa fase suggerisce una possibile elezione al primo turno, considerando la soglia del 40% necessaria per evitare il ballottaggio. Restano ancora da scrutinare 8 sezioni.

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Ad Agrigento, con 49 sezioni scrutinate su 57, Michele Sodano resta sopra la soglia decisiva del 40% attestandosi al 40,24% con 5.667 voti. Dino Alonge segue al 35,27% con 4.967 preferenze.Più distanti Luigi Gentile, al 13,33%, e Giuseppe Di Rosa all’11,17%. A otto sezioni dalla fine dello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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