Agrigento Sodano resta sopra il 40% a otto sezioni dalla fine | sarebbe eletto al primo turno

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Agrigento, con 49 sezioni su 57 scrutinate, Michele Sodano ha ottenuto il 40,24% delle preferenze. La sua quota supera la soglia del 40% e, con ancora 8 sezioni da scrutinare, potrebbe essere eletto al primo turno. Le sezioni rimanenti potrebbero confermare o modificare questa posizione, ma finora Sodano mantiene il vantaggio sugli altri candidati.

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Ad Agrigento, con 49 sezioni scrutinate su 57, Michele Sodano resta sopra la soglia decisiva del 40% attestandosi al 40,24% con 5.667 voti. Dino Alonge segue al 35,27% con 4.967 preferenze.Più distanti Luigi Gentile, al 13,33%, e Giuseppe Di Rosa all’11,17%. A otto sezioni dalla fine dello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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