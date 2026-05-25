Sodano e La Vardera seguono lo spoglio | Fino a poco tempo fa eravamo degli outsider ora possiamo giocarcela
Sodano e La Vardera stanno seguendo lo spoglio elettorale. In passato, si definivano outsider, ma ora affermano di potercela fare. Hanno espresso fiducia nel futuro della città e la convinzione che ci sia una forte volontà di avviare un nuovo percorso per Agrigento.
“Abbiamo molta fiducia nella città, sappiamo che c’è grande voglia di aprire un nuovo capitolo per la nostra Agrigento”. Sono le prime parole di Michele Sodano dopo i primi dati dello scrutinio che lo vedono in vantaggio ad Agrigento. Il candidato sindaco parla di “campagna elettorale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Sodano arriva subito nel suo comitato, amici e sostenitori seguono lo spoglio in diretta: "Siamo ottimisti"A circa 90 minuti dalla chiusura delle urne, il comitato elettorale del candidato sindaco Michele Sodano si mostra ottimista.
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@AdriMCMLXI @ErmannoKilgore @AlbertoAirola @2111Ludovyca @JakiGioatro @FrancescoM16266 Lunedì accadrà qualcosa,è nell'aria,lo percepisco pur non vivendo lì,basta vedere i social. Da lì si partirà per la Regione il governo nazionale x.com
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