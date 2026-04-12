Nella 32ª giornata di Serie A, il Napoli ha pareggiato 1-1 contro il Parma. La partita si è conclusa senza vincitori né vinti, impedendo al Napoli di avvicinarsi ulteriormente alla testa della classifica. L’Inter, nel frattempo, si prepara a giocare contro il Como, aspettando di sfruttare eventuali passi falsi degli avversari.

Il Napoli non va oltre l’ 1-1 contro il Parma nella 32ª giornata di Serie A e manca l’occasione di mettere pressione all’Inter, attesa dalla sfida contro il Como. Un pareggio che interrompe la striscia positiva degli azzurri e rischia di pesare nella corsa al vertice. Avvio shock: Strefezza segna dopo 35 secondi. La partita si mette subito in salita per la squadra di Antonio Conte. Dopo appena 35 secondi, il Parma passa in vantaggio con Strefezza, autore di una conclusione precisa che colpisce il palo e si insacca. Decisiva nell’azione la sponda aerea di Elphege, che sorprende la difesa azzurra, lasciando spazio all’inserimento vincente del brasiliano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Parma-Napoli, la notizia poco fa: ora per lo scudetto cambia tutto

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