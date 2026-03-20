Mara Venier non condurrà Domenica In l'ipotesi di un addio si fa concreta e apre la strada a nuove conduzioni

Mara Venier non condurrà più Domenica In il prossimo anno, segnando una possibile fine della sua lunga presenza al programma. La decisione è stata confermata nelle ultime indiscrezioni, lasciando spazio a ipotesi di cambiamenti nella conduzione. La conduttrice, nota per il suo ruolo storico, non sarà più al timone della trasmissione domenicale, aprendo la strada a nuove proposte e possibili sostituzioni.

Mara Venier non sarà alla conduzione di Domenica In il prossimo anno. È quanto emerso durante un'intervista a Fanpage, ascoltata nel format Non è la Tv e che apre non solo alla possibilità che l'ipotesi si concretizzi, ma che si debba pensare davvero a chi possa prendere il suo posto nel contenitore pomeridiano di Rai1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cosa c'è di vero nelle minacce, nella rabbia e nelle liti. Senza mezzi termini Mara Venier rivela cosa è successo a telecamere spento e cosa accadrà dalle prossime puntate: https://fanpa.ge/AKSkZ - facebook.com facebook

Né Carlo Conti né Bianca Guaccero condurrà #DallaStradaAlPalco, come scritto erroneamente da qualche giornalista. Il programma, dal 10 aprile su Rai 1, sarà senza conduttore e sia Bianca sia Carlo siederanno in giuria, accanto a Mara Venier e Nino Fras x.com