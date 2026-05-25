Škoda Fabia 2026 | nuovi allestimenti stessa praticità Come va e quanto costa

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Škoda Fabia 2026 è stata aggiornata con due nuove versioni, Your Way e Be More, mantenendo la stessa praticità. È stata testata nella nuova colorazione Green Flow, equipaggiata con il motore 1.0. Le versioni offerte sono disponibili a un prezzo ancora da comunicare. La vettura presenta lievi modifiche estetiche e di allestimento, senza variazioni significative nelle caratteristiche tecniche rispetto ai modelli precedenti.

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La Škoda Fabia si aggiorna. Nel 2026 cambiano gli allestimenti intermedi: addio a Young Edition e 130 Edition, entrano Your Way e Be More. La prima si distingue per cerchi da 15”, vernice metallizzata, sensori di parcheggio, telecamera posteriore, alzacristalli elettrici posteriori e la compatibilità con Apple Car Play e Android Auto. La seconda - protagonista della prova nell’inedita colorazione Green Flow, in collaborazione con Pantone - monta cerchi da 16”, tetto e specchietti retrovisori in nero o grigio grafite, a contrasto con la tinta della carrozzeria, vetri oscurati a partire dal montante B e i servizi di accesso da remoto per 3 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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