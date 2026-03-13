Skoda Elroq RS | come va e quanto consuma il Suv sportivo da 340 Cv

La Skoda Elroq RS è il modello più potente mai prodotto dalla casa ceca, con 340 cavalli e 545 Nm di coppia. Al volante di questa versione sportiva, si raggiungono i 100 kmh in 5,4 secondi. Il veicolo si presenta come un SUV medio con caratteristiche prestazionali evidenti, e si valuta anche il consumo di carburante e l’autonomia complessiva.

La Skoda Elroq è forse la più pragmatica tra tutte le proposte derivate dalla piattaforma Meb, l'architettura nativa elettrica da cui nascono tutte le Ev compatte del gruppo Volkswagen. E questo perché nasce con una premessa apparentemente semplice, ma intelligente: "riassumere" in 4,5 metri il fortunato Suv medio Enyaq, senza sacrificare un centimetro in abitacolo. Ma cosa succede quando una delle elettriche più serie e razionali viene trasformata in un Suv sportivo da 340 Cv e 545 Nm di coppia? Abbiamo provato la nuova Skoda Elroq RS per scoprirlo. Come precedentemente accennato, la Skoda Elroq è derivata dalla piattaforma Meb, architettura sviluppata dal gruppo Volkswagen per realizzare tutte le elettriche compatte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

