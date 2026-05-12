Lo scooter Honda Vision 110, con più di 110.000 unità vendute in Europa negli ultimi quindici anni, si presenta con nuovi colori. La versione mantiene le caratteristiche pratiche che lo hanno reso popolare tra gli utenti. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle specifiche tecniche o nel design oltre alle varianti di colore. La produzione e la distribuzione continuano senza modifiche rispetto alle versioni precedenti.

Compatto e pratico: dev’essere così, prima di tutto, lo scooter. A seguire questa filosofia è Honda, che con il Vision 110 è presente da 15 anni sul mercato europeo. La solida reputazione del brand e dello scooter hanno permesso di conquistare il cuore di 110.000 utenti in tutto il Vecchio Continente, spiccando in mercati cruciali come quello spagnolo, britannico e italiano. Il merito è sia della qualità costruttiva che dell’affidabilità, senza trascurare un costo di listino onesto. Parliamo, infatti, di un prezzo di 2.290 euro per il model year 2025. Sebbene non vi sia sul sito Honda un prezzo ufficiale per il model year 2026, viste le pochissime differenze con il modello dell'anno prima (di fatto, solamente le colorazioni) è lecito aspettarsi un prezzo identico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Honda Vision 110, nuovi colori e la stessa praticità di sempre

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HONDA VISION 110 LATEST MODEL

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