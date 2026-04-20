Sitting Volley la formazione biancorossa alla Final Four Scudetto

La squadra di Sitting Volley si prepara a partecipare alla Final Four dello Scudetto, che si terrà alla fine di maggio. La formazione biancorossa si è qualificata per l’evento e sarà presente nella fase finale del campionato italiano. La competizione si svolgerà in una località ancora da definire e vedrà in campo le migliori squadre della stagione. La squadra ha conquistato il diritto di disputare questa fase attraverso le partite di qualificazione.

Gas Sales Bluenergy Sitting Volley sarà protagonista alla Final Four Scudetto che si giocherà a fine maggio. Insieme ai biancorossi la formazione del SD Fermana vincitrice del Girone B, I Santi Ortopedie Nola vincitrice del Girone C e la migliore seconda in base alla classifica avulsa tra i tre.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince e vola alla final 4! Juventus Women Primavera alla Final 4 scudetto con quattro giornate di anticipodi Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera alla Final 4 scudetto con quattro giornate di anticipo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Modena Sitting Volley - Coppa Promozionale Uisp, girone di andata chiuso al secondo posto; Sitting Volley, Sesto ospita la quinta giornata del Girone A di A1; Sesto San Giovanni, sitting volley maschile paralimpico: ultima giornata di gare del girone A; Sesto San Giovanni ospita l’ultima giornata di A1 di sitting volley. Volley S3, il Tour della Schiacciata arriva a NapoliMercoledì 22 aprile il Volley S3 fa tappa a Napoli: Piazza Municipio si trasforma in un villaggio dello sport con studenti, giovani atleti, Andrea Lucchetta, Valerio Vermiglio e il Sitting Volley S3 ... calciomagazine.net La nazionale femminile di sitting in ritiro a FormiaLe ragazze guidate dal DT Pasquale D’Aniello, infatti, si raduneranno al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (LT) dal 30 aprile al 3 maggio per un nuovo periodo di lavoro ... corrieredellosport.it È tutto pronto per la quinta e ultima giornata del Campionato nazionale di Sitting Volley A1! Seguite la diretta delle gare sui canali YouTube e Twitch di Ad Astra (link nel primo commento) La prima gara inizia alle ore 10: Ad Astra Atlas - SV 2001 Garlasco - facebook.com facebook