Volley la Sir Susa Scai Perugia completa il capolavoro ed è campione d' Italia per la terza volta

La Sir Susa Scai Perugia ha vinto il campionato italiano di volley, conquistando il suo terzo titolo. La squadra ha affrontato una serie difficile contro la Lube Civitanova, che ha lottato fino alla fine per mantenere la serie viva. Nonostante le difficoltà, Perugia è riuscita a portare a casa la vittoria finale, completando così un percorso di successo. La vittoria rappresenta il terzo scudetto nella storia della squadra.

La sofferenza è stata tanta, ma si può dire che ne sia valsa davvero la pena. La Sir Susa Scai Perugia, malgrado una Lube Civitanova che davvero ha fatto l'impossibile per tenere a galla la serie, ce l'ha fatta e ha conquistato il terzo scudetto della sua storia. Esattamente ad otto anni dal.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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