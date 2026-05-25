Sistemi sanitari in tilt | anziani fragili e pazienti cronici rischiano di restare senza medico di base

Un guasto informatico nei sistemi sanitari ha bloccato l’accesso alle cartelle cliniche e alle prenotazioni, lasciando senza medico di base molti anziani, pazienti cronici e fragili. La situazione crea difficoltà nel ricevere cure di assistenza primaria, con conseguente rischio di abbandono delle cure. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i tempi di riparazione o le misure di emergenza adottate. La criticità riguarda principalmente le aree più colpite dal malfunzionamento.

BRINDISI - Un malfunzionamento informatico rischia di lasciare migliaia di cittadini senza assistenza sanitaria di base, generando una situazione di emergenza che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione. La provincia di Brindisi - come segnala il commissario provinciale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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