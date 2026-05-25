Sistemi sanitari in tilt | anziani fragili e pazienti cronici rischiano di restare senza medico di base

Da brindisireport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un guasto informatico nei sistemi sanitari ha bloccato l’accesso alle cartelle cliniche e alle prenotazioni, lasciando senza medico di base molti anziani, pazienti cronici e fragili. La situazione crea difficoltà nel ricevere cure di assistenza primaria, con conseguente rischio di abbandono delle cure. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i tempi di riparazione o le misure di emergenza adottate. La criticità riguarda principalmente le aree più colpite dal malfunzionamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI - Un malfunzionamento informatico rischia di lasciare migliaia di cittadini senza assistenza sanitaria di base, generando una situazione di emergenza che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione. La provincia di Brindisi - come segnala il commissario provinciale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Radiato il medico di base che aveva patteggiato, 2mila pazienti senza dottore: "Io vittima di errore giudiziario"Il medico di famiglia di Settala, che aveva patteggiato in un procedimento giudiziario, è stato ufficialmente radiato dall’ordine professionale.

Accordo Anaci-Cri-Sima, i condomini diventano presidi sanitari per anziani e fragiliIn Italia è stato avviato un progetto che prevede la trasformazione di alcuni condomini in presidi sanitari dedicati a anziani e persone fragili.

Temi più discussi: Kenya, la sanità degli algoritmi: chi decide l’accesso alle cure e chi aiuta i medici; La complessità dei sistemi economici, sociali e sanitari. Una serata a San Piero a Sieve; Sanità Emilia-Romagna: a Bologna il confronto sul futuro del sistema sanitario; Riforma dell’assistenza territoriale: quali sono i reali benefici per cittadini e pazienti?.

Dai dati sanitari trentini conservati in Lombardia al blackout della rete: così un guasto ha mandato in tilt i pronto soccorsoTRENTO. Un guasto di rete a carico del fornitore di connettività di Trentino Digitale ha provocato un’interruzione temporanea dei servizi informatici sanitari. Questo, in poche parole, è quanto succes ... ildolomiti.it

Ambulatori, sistemi in tilt per nuovo Tariffario cure garantiteAttualmente i sistemi informatici sanitari di molte Regioni italiane sono in tilt. L'allerta arriva dall'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata accreditata (Uap), ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web