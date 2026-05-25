Due giovani cooperanti di 30 e 33 anni sono stati isolati al Policlinico Sacco di Milano dopo aver mostrato sintomi compatibili con l’Ebola. I due, rientrati dall’Uganda, sono stati sottoposti a esami e monitoraggio. La struttura ha attivato le procedure di sicurezza e isolamento, in attesa dei risultati. Non risultano esserci altri soggetti coinvolti o segnalazioni di contatti stretti. La situazione è sotto controllo e le autorità sanitarie seguono gli aggiornamenti.

Milano, 25 maggio 2026 - Due cooperanti di 30 e 33 anni, un uomo e una donna di due paesini del Comasco, Lurate Caccivio e Bulgarograsso, a quanto si apprende sono in isolamento all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati questa notte (tra il 24 e il 25 maggio) dall'Uganda, via Addis Abeba, e sono stati sottoposti al test per Ebola, e per altre patologie, tra cui la malaria, compatibili con i sintomi che hanno avuto (nausea, febbre, confusione mentale). Cooperanti comaschi in Uganda. In attesa dell'esito dei test, le famiglie dei cooperanti (due nuclei diversi, 11 persone in tutto tra cui un bimbo piccolo) sono stati posti in isolamento fiduciario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sintomi compatibili con l’Ebola”. Isolati al Sacco due cooperanti comaschi rientrati dall’Uganda

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