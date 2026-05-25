Due persone di 30 e 33 anni, cooperanti provenienti dall’Uganda, sono state isolate all’ospedale Sacco di Milano. Presentano sintomi compatibili con l’Ebola e sono in attesa dei risultati dei test. I due rientrati in Italia sono stati immediatamente sottoposti a sorveglianza e monitoraggio sanitario. La procedura di isolamento è stata attivata in conformità con le norme di sicurezza. Non sono stati comunicati altri dettagli sul loro stato di salute o sulle misure adottate.

Milano, 25 maggio 2026 - Due cooperanti di 30 e 33 anni, un uomo e una donna di due paesini del Comasco, Lurate Caccivio e Bulgarograsso, a quanto si apprende sono in isolamento all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati questa notte (tra il 24 e il 25 maggio) dall'Uganda, via Addis Abeba, e sono stati sottoposti al test per Ebola, e per altre patologie, tra cui la malaria, compatibili con i sintomi che hanno avuto (nausea, febbre, confusione mentale). Cooperanti comaschi in Uganda. In attesa dell'esito dei test, le famiglie dei cooperanti (due nuclei diversi, 11 persone in tutto tra cui un bimbo piccolo) sono stati posti in isolamento fiduciario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sintomi compattali con l’Ebola”. Isolati al Sacco due cooperanti comaschi rientrati dall’Uganda

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