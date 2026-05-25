Sinner | L’infortunio di Alcaraz è una notizia spiacevole Per lui è un momento difficile

Jannik Sinner ha commentato l'infortunio di Carlos Alcaraz, definendolo una notizia spiacevole e un momento difficile per il tennista. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Parigi, il 25 maggio 2026. Sinner ha espresso solidarietà nei confronti di Alcaraz, senza fornire dettagli sull'infortunio o sulle sue condizioni. La notizia riguarda un problema fisico che ha coinvolto il giocatore spagnolo, costringendolo a interrompere temporaneamente la sua attività agonistica.

Parigi, 25 maggio 2026 – Jannik Sinner tende la mano a Carlos Alcaraz. Oggi, lunedì 25 maggio, alla vigilia del suo debutto nel Roland Garros 2026 contro Tabur, il tennista azzurro ha parlato dell’infortunio del tennista spagnolo, costretto a saltare, dopo Madrid e Roma, anche lo Slam parigino e Wimbledon a causa di un problema al polso rimediato a Barcellona. “È stata una notizia davvero spiacevole, ovviamente. È stato davvero sfortunato”, ha detto Sinner a ‘ParisMatch ‘, “lo conosco molto bene anche dal punto di vista personale e sta attraversando un momento difficile”. “Questo è lo sport e lo sport è imprevedibile”, ha continuato Sinner, “gli infortuni vanno e vengono. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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