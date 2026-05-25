Sinner e l’infortunio di Alcaraz | Lui sfortunato sta vivendo momento difficile

Jannik Sinner ha commentato l’infortunio di Carlos Alcaraz, definendolo un episodio sfortunato e sottolineando che il suo avversario sta attraversando un momento difficile. La dichiarazione è stata rilasciata alla vigilia di un torneo. Sinner ha espresso solidarietà nei confronti di Alcaraz, senza approfondire ulteriori dettagli sul problema fisico.

(Adnkronos) – Jannik Sinner tende la mano a Carlos Alcaraz. Oggi, lunedì 25 maggio, alla vigilia del suo debutto nel Roland Garros 2026 contro Tabur, il tennista azzurro ha parlato dell'infortunio del tennista spagnolo, costretto a saltare, dopo Madrid e Roma, anche lo Slam parigino e Wimbledon a causa di un problema al polso rimediato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sinner-Alcaraz: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carlo

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