Sinner | Il tennis ha bisogno di Alcaraz Contento di aver vinto una partita difficile

Nel secondo turno del torneo ATP di Madrid, Sinner ha affrontato Benjamin Bonzi, vincendo in tre set dopo aver perso il primo al tiebreak. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-7(6), 6-1, 6-4, e ha richiesto uno sforzo notevole da parte del tennista italiano. Dopo la vittoria, Sinner ha commentato l'importanza di Alcaraz nel panorama del tennis e si è detto soddisfatto di aver superato una sfida complicata.

Jannik Sinner fatica più del previsto, ma supera il francese Benjamin Bonzi 6-7(6) 6-1 6-4 nel secondo turno del torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra. Il numero uno del mondo approda così ai sedicesimi di finale contro il danese Elmer Moller. Nella conferenza stampa post partita il giocatore italiano si è soffermato sul prolungarsi dell’assenza di Carlos Alcaraz dai campi dopo l’infortunio al polso e sull’impegnativo esordio alla Caja Mágica. Il messaggio di incoraggiamento a Carlos Alcaraz dopo la conferma del suo ritiro dal Roland Garros: “ La cosa più importante è che torni il prima possibile. Ovviamente, con questa notizia, alcune cose cambiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner: “Il tennis ha bisogno di Alcaraz. Contento di aver vinto una partita difficile” Sinner, il tuffo per festeggiare la vittoria a Montecarlo: «Ma quanto è alto» Notizie correlate Leggi anche: Tennis, Sinner: “Non gioco per i record, contento di aver vinto” Leggi anche: Tennis, Darren Cahill: “Sinner-Alcaraz? Il tennis ha bisogno di questa rivalità ma…” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sinner: Io e Alcaraz come Federer e Nadal? Mi spinge a dare il massimo, spero di vederlo a Roma; Sinner: Difficile essere sempre al 100%, ma sono felice di tornare a giocare a Madrid; Sinner: 'Spero Alcaraz giochi Roma e Parigi, voglio competere contro di lui'; Tennis: Jannik Sinner si prende Monte Carlo e strappa lo scettro di n.1 ad Alcaraz. PREMIUM ATP Madrid, Sinner: Il tennis ha bisogno di Alcaraz, mancherà tantissimo. È un giorno tristeTennis - Interviste | Gli auguro una pronta guarigione, è un momento triste per il tennis - dice Jannik Sinner sui forfait di Alcaraz da Roma e Parigi -. Spero si prenda il tempo necessario ... ubitennis.com Sinner: Lo stop di Alcaraz? Giorno triste per il tennis. Quando c'è lui io miglioroL'azzurro commenta l'assenza dello spagnolo a Roma e al Roland Garros: Io favorito? Non so e non m'interessa ... gazzetta.it Addio #Ranieri, ha vinto #Gasperini: sarà contento il popolo romanista. La guerra dei Roses la chiama il Corsera. Per #Zazzaroni i #Friedkin sono troppo distanti. Ora Gasp attende la testa di Massara per accogliere a Roma #Giuntoli. La Roma ha fatto la scelt - facebook.com facebook #Gasperini: “Non è che non fossi contento delle operazioni di Massara, è il suo mestiere io mi fido. Ho sempre cercato da quando sono arrivato di rinforzarci davanti perche questa è una squadra forte. Mi sembrava una richiesta non così straordinaria, su tu x.com