Dopo aver vinto gli Internazionali, Jannik Sinner ha condiviso un video su YouTube in cui racconta la sua esperienza durante il torneo. Nel vlog, il tennista italiano descrive le emozioni vissute e il discorso che ha rivolto al team al termine della competizione. Il video mostra momenti della sua preparazione, la vittoria e le parole rivolte ai collaboratori. Nessun dettaglio aggiuntivo o commento esterno è stato riportato nel racconto.

Jannik Sinner ha pubblicato sul suo canale YouTube un vlog che racconta la sua esperienza agli Internazionali. Il secondo episodio vede l'italiano cimentarsi in un toccante discorso al suo team: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner emozionato: il discorso al team dopo il trionfo di Roma è da pelle d'oca!

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Il discorso di SINNER durante la premiazione dopo il trionfo a INDIAN WELLS

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Sinner si imbarazza ancora: Sono sempre emozionato quando c’è il signor Mattarella. Con lui riesco a mettermi sempre in situazioni spiacevoli. Di Domenico Cannizzaro x.com

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Sinner e la gaffe sul palco del Foro Italico: Quando c’è il signor Mattarella sono sempre emozionatoSinner e la gaffe sul palco del Foro Italico: Quando c'è il signor Mattarella sono sempre emozionato. Tutti ridono. blitzquotidiano.it