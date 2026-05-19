Sinner tra gloria e stanchezza | il segreto del successo a Parigi

Il tennista ha raggiunto un risultato importante a Parigi, ma ha anche affrontato momenti di stanchezza. Per riuscire a mantenere alte le prestazioni, ha coinvolto tre tecnici che si sono occupati di preservare il suo stato fisico. In particolare, si è saputo che ha convinto il suo allenatore a partecipare anche a un torneo a Madrid, ampliando così il suo calendario. Questi dettagli sono stati resi noti attraverso fonti vicine al team del giocatore.

? Punti chiave Come ha fatto Sinner a convincere il coach a giocare Madrid?. Chi sono i tre tecnici che hanno salvato il fisico del campione?. Cosa è successo tra Binaghi e Mattarella subito dopo l'ultimo punto?. Come gestirà il corpo la stanchezza accumulata prima della sfida parigina?.? In Breve Binaghi e Mattarella hanno discusso del premio per il tennista dopo l'ultimo punto.. Il coach Vagnozzi ha confermato la decisione di Sinner di giocare a Madrid.. Il team tecnico include Ferrara, Resnicoff e Cipolla per il recupero fisico.. Il programma prevede tre giorni di riposo prima della sfida di giovedì a Parigi.. Dopo l’impresa che lo ha consacrato a imperatore del tennis, Jannik Sinner si concede tre giorni di meritato riposo tra i suoi cari prima della sfida decisiva a Parigi prevista per questo giovedì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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