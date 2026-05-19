Negli incontri annuali sul lavoro organizzati dall’Istituto Bruno Leoni, si riuniscono esperti e professionisti di diversi settori per analizzare i mutamenti che interessano il mondo del lavoro. In queste occasioni si discutono le trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale e le implicazioni sulle modalità di lavoro e sulla libertà individuale. L’obiettivo è osservare come le nuove tecnologie influenzino le condizioni di occupazione e i diritti dei lavoratori, mantenendo al centro l’importanza della persona.

di Maurizio Sacconi Negli annuali seminari sul lavoro di Grinzane Cavour l’Istituto Bruno Leoni assembla originalmente tante diverse esperienze e competenze per osservare e commentare i cambiamenti nel lavoro. Anche il metodo ha una certa originalità perchè i temi del lavoro sono usualmente declinati partendo non dalla dimensione reale ma da quella ideale, a sua volta irrigidita da schemi preconcetti. Eppure, hanno osservato molti partecipanti, è evidente la separazione tra l’"otre vecchio" dell’impianto regolatorio filiato dalla seconda rivoluzione industriale e "il vino nuovo" rappresentato dallo straordinario (e dinamico) salto tecnologico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lavoro e libertà nell’era dell’AI: "Centrale il valore della persona"

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