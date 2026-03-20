A Perugia il Convegno SFI Forme della cura e della relazione Marianelli | La cura è la forma adulta della relazione

A Perugia, il 19 marzo 2026, si è aperto il Convegno nazionale della Società Filosofica Italiana intitolato “Forme della cura e della relazione”. L’evento si svolge con la partecipazione di studiosi e professionisti del settore e affronta i diversi aspetti della cura come elemento centrale nelle relazioni umane. Durante la giornata, Marianelli ha commentato che «la cura è la forma adulta della relazione».

Giovedì 19 marzo 2026 si è aperto a Perugia il Convegno nazionale della Società Filosofica Italiana, dedicato al tema “Forme della cura e della relazione”. Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, prof. Massimiliano Marianelli, ha pronunciato un discorso di apertura nel quale ha sottolineato il valore della cura e della relazione come pratiche fondamentali per la convivenza, la ricerca e l’educazione. Di seguito pubblichiamo integralmente il testo del discorso, suddiviso per sessioni e temi principali, così da facilitare la lettura e la comprensione del programma e delle riflessioni del Rettore. Discorso integrale del Magnifico Rettore prof. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Perugia il Convegno SFI “Forme della cura e della relazione”, Marianelli: «La cura è la forma adulta della relazione» Articoli correlati Cinquant'anni fa la relazione di Pio La Torre: convegno per analizzare le nuove forme della mafiaL'iniziativa è stata promossa dal presidente della Commissione antimafia all'Ars, Antonello Cracolici: appuntamento fissato per martedì 10 marzo alle... Leggi anche: La bellezza della cura: la relazione che dà senso al tempo Aggiornamenti e notizie su Forme della Temi più discussi: Forme e cura della relazione, la Società Filosofica Italiana si riunisce a Perugia; Nel tempo della complessità si fa più forte la sete di filosofia; Epilessia, la riunione di Lice: a Perugia esperti da tre regioni; Ogni forma di violenza contro chi cura è inaccettabile. Forme e cura della relazione, la Società Filosofica Italiana si riunisce a PerugiaDal 19 al 21 marzo l’Università degli Studi di Perugia ospiterà il prestigioso Convegno nazionale della Società Filosofica Italiana ... perugiatoday.it Nel tempo della complessità si fa più forte la sete di filosofiaQuesta contemporaneità chiede strumenti per orientarsi e comprendere. L’esercizio del pensiero torna al centro nella sua forza critica e di dialogo ... avvenire.it ‘Le forme della violenza nelle relazioni’, a Forte dei Marmi il convegno per comprendere e contrastare la violenza nelle relazioni - facebook.com facebook