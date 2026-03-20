A Perugia il Convegno SFI Forme della cura e della relazione Marianelli | La cura è la forma adulta della relazione

Da laprimapagina.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, il 19 marzo 2026, si è aperto il Convegno nazionale della Società Filosofica Italiana intitolato “Forme della cura e della relazione”. L’evento si svolge con la partecipazione di studiosi e professionisti del settore e affronta i diversi aspetti della cura come elemento centrale nelle relazioni umane. Durante la giornata, Marianelli ha commentato che «la cura è la forma adulta della relazione».

Giovedì 19 marzo 2026 si è aperto a Perugia il Convegno nazionale della Società Filosofica Italiana, dedicato al tema “Forme della cura e della relazione”. Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, prof. Massimiliano Marianelli, ha pronunciato un discorso di apertura nel quale ha sottolineato il valore della cura e della relazione come pratiche fondamentali per la convivenza, la ricerca e l’educazione. Di seguito pubblichiamo integralmente il testo del discorso, suddiviso per sessioni e temi principali, così da facilitare la lettura e la comprensione del programma e delle riflessioni del Rettore. Discorso integrale del Magnifico Rettore prof. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - A Perugia il Convegno SFI “Forme della cura e della relazione”, Marianelli: «La cura è la forma adulta della relazione»

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