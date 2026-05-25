Sindaco sfida a quattro In tanti disertano le urne | ai seggi solo il 31,21 %

L’affluenza alle urne nella recente consultazione elettorale a Comacchio si è fermata al 31,21 per cento. Solo una minoranza di cittadini si è recata ai seggi, con una partecipazione molto bassa rispetto alle precedenti elezioni. La sfida elettorale si svolge tra quattro candidati, ma l’affluenza ridotta potrebbe influenzare l’esito delle votazioni.

Il primo dato che emerge è quello dell’affluenza dalla consultazione elettorale di Comacchio in calo rispetto alle precedenti elezioni del 2020 di ben 7 punti in meno, tutti e quattro i candidati, Samuele Bellotti, Walter Cavalieri Foschini, Pierluigi Negri e Vito Troiani, si sono recati alle urne nella mattinata di ieri. Da un’analisi seppur preliminare ed a rischio di smentite questo andamento potrebbe indicare una partecipazione meno di "trascinamento" e più legata a un elettorato motivato e fidelizzato. Anche osservando le singole sezioni emerge un andamento molto disomogeneo che confermerebbe la sensazione di una città molto divisa e di una partita aperta, senza un’ondata evidente a favore di un candidato dove le sezioni della città vedono comunque una maggior partecipazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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