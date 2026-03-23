Puntuali come i dati sull'affluenza, anche in questa tornata elettorale non mancano le polemiche. E, allora, mentre i leader votano, ognuno al proprio seggio, non senza qualche intoppo - come Giuseppe Conte che dimentica la tessera - i partiti non si risparmiano le accuse reciproche, con un episodio che riguarda anche la comunità islamica. Il Giornale ha scovato e segnalato molti profili di islamici che, invece, nel tentativo di invitare i loro seguaci a votare "no" al referendum sulla giustizia, hanno commesso un illecito. "Il referendum è una nostra preoccupazione, votiamo no", scrive uno di loro, c'è anche chi invia le foto nei gruppi e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lite a urne aperte tra spille e bus gratis. Le foto fuori legge degli islamici ai seggi

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