Lite a urne aperte tra spille e bus gratis Le foto fuori legge degli islamici ai seggi

Da ilgiornale.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Puntuali come i dati sull'affluenza, anche in questa tornata elettorale non mancano le polemiche. E, allora, mentre i leader votano, ognuno al proprio seggio, non senza qualche intoppo - come Giuseppe Conte che dimentica la tessera - i partiti non si risparmiano le accuse reciproche, con un episodio che riguarda anche la comunità islamica. Il Giornale ha scovato e segnalato molti profili di islamici che, invece, nel tentativo di invitare i loro seguaci a votare "no" al referendum sulla giustizia, hanno commesso un illecito. "Il referendum è una nostra preoccupazione, votiamo no", scrive uno di loro, c'è anche chi invia le foto nei gruppi e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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