Materiale ai seggi a Palazzo Zanca Messina verso le urne | guida completa al voto del 24 e 25 maggio

Nelle ultime ore, il materiale elettorale è stato consegnato agli uffici del Comune di Messina, pronto per le operazioni di voto previste il 24 e 25 maggio. Le urne, le schede e i kit necessari sono stati portati a Palazzo Zanca, sede amministrativa coinvolta nella gestione delle elezioni. La consegna di questi materiali rappresenta il primo passo ufficiale verso l'apertura delle urne e lo svolgimento delle consultazioni elettorali nella città.

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