Materiale ai seggi a Palazzo Zanca Messina verso le urne | guida completa al voto del 24 e 25 maggio
Nelle ultime ore, il materiale elettorale è stato consegnato agli uffici del Comune di Messina, pronto per le operazioni di voto previste il 24 e 25 maggio. Le urne, le schede e i kit necessari sono stati portati a Palazzo Zanca, sede amministrativa coinvolta nella gestione delle elezioni. La consegna di questi materiali rappresenta il primo passo ufficiale verso l'apertura delle urne e lo svolgimento delle consultazioni elettorali nella città.
È arrivato a Palazzo Zanca il materiale elettorale destinato ai seggi: urne, schede e kit per le operazioni di voto sono stati consegnati nelle scorse ore agli uffici del Comune di Messina. Un passaggio tecnico che segna, di fatto, l’ingresso nella fase operativa delle elezioni amministrative del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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