Sindaco di Venezia i risultati delle elezioni in diretta | segui lo spoglio

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 25 maggio 2026 si sono svolte le elezioni a Venezia. Lo spoglio dei voti è in corso, con poche piazze considerate decisive. Il clima generale è stato descritto come tiepido, ma un’unica area ha attirato particolare attenzione, tensione e interesse a livello nazionale. I risultati sono ancora in fase di elaborazione e non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La situazione resta sotto osservazione mentre vengono resi noti i dati delle schede scrutinati.

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Venezia, 25 maggio 2026 – Poche piazze davvero decisive, un clima generale tiepido e un’unica grande eccezione che catalizza attenzione, tensione e calcoli nazionali. Le amministrative del 24 e 25 maggio in Veneto scorrono senza sussulti apparenti, ma si accendono — eccome — quando lo sguardo si posa su Venezia. Qui la partita è vera, pesante, simbolica. Qui si misura la direzione della corrente politica. Elezioni comunali a Venezia: i risultati in diretta. Chi sono i candidati sindaco di Venezia e lo scenario . Undici anni fa ruppe uno schema che sembrava immutabile: dopo decenni di centrosinistra, la città scelse l’imprenditore Luigi Brugnaro, confermato poi nel 2020 al primo turno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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