Elezioni comunali 2026 in provincia di Bari | lo spoglio e i risultati in diretta

Da baritoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15 si sono chiuse le urne per le elezioni comunali 2026 in provincia di Bari, dove sono coinvolti nove Comuni. Lo spoglio dei voti è iniziato subito dopo e i risultati saranno annunciati nelle prossime ore. I Comuni al voto sono Bitetto, Capurso, Conversano, Corato, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Molfetta e Palo del Colle. Nessuna informazione sui vincitori o sui dati di affluenza è ancora disponibile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si chiudono alle 15 le urne per le elezioni Amministrative 2026. In provincia di Bari, sono nove i Comuni al voto: Bitetto, Capurso, Conversano, Corato, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Molfetta e Palo del Colle.Lo spoglio in direttaSubito dopo la chiusura dei seggi, avranno inizio le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bilancio elezioni regionali e prossime amministrative a Noicattaro

Video Bilancio elezioni regionali e prossime amministrative a Noicattaro

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali 2026, risultati: la diretta dello spoglioLo spoglio delle schede per le elezioni comunali 2026 nella Tuscia è iniziato alle 15 di lunedì 25 maggio.

Elezioni comunali 2026, la diretta: affluenza, spoglio e risultati in tempo realeDomenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in sette comuni della provincia di Lecco.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Amministrative 2026 - 93 i Comuni lombardi al voto; Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026: Voto per i cittadini dell'Unione Europea residenti a Segrate; Elezioni Comunali del 24 e 25 maggio 2026: DOVE SI VOTA.

elezioni comunali 2026 inElezioni comunali 2026, i risultati in diretta: si vota fino alle 15, poi spoglio e exit poll. Affluenza in calo al 46,3% alle 23Le elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: subito dopo attesi i primi exit poll e proiezioni. Urne ancora aperte per le amministrative in ... fanpage.it

elezioni comunali 2026 inElezioni Comunali 2026, affluenza in calo nella sfida fra destra e sinistra in 894 ComuniLe elezioni Amministrative 2026 registrano un’affluenza nettamente inferiore rispetto alla precedente tornata. I risultati nei grandi Comuni ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web