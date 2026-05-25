Elezioni comunali 2026 in provincia di Bari | lo spoglio e i risultati in diretta

Notizia in breve

Alle 15 si sono chiuse le urne per le elezioni comunali 2026 in provincia di Bari, dove sono coinvolti nove Comuni. Lo spoglio dei voti è iniziato subito dopo e i risultati saranno annunciati nelle prossime ore. I Comuni al voto sono Bitetto, Capurso, Conversano, Corato, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Molfetta e Palo del Colle. Nessuna informazione sui vincitori o sui dati di affluenza è ancora disponibile.