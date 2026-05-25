Elezioni comunali 2026 in provincia di Bari | lo spoglio e i risultati in diretta
Alle 15 si sono chiuse le urne per le elezioni comunali 2026 in provincia di Bari, dove sono coinvolti nove Comuni. Lo spoglio dei voti è iniziato subito dopo e i risultati saranno annunciati nelle prossime ore. I Comuni al voto sono Bitetto, Capurso, Conversano, Corato, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Molfetta e Palo del Colle. Nessuna informazione sui vincitori o sui dati di affluenza è ancora disponibile.
Si chiudono alle 15 le urne per le elezioni Amministrative 2026. In provincia di Bari, sono nove i Comuni al voto: Bitetto, Capurso, Conversano, Corato, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Molfetta e Palo del Colle.Lo spoglio in direttaSubito dopo la chiusura dei seggi, avranno inizio le. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bilancio elezioni regionali e prossime amministrative a Noicattaro
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