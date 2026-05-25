Simonelli ha riscontrato difficoltà nel pianificare i derby di Roma e Torino, che coincidono con eventi importanti come la finale degli Internazionali al Foro Italico e l’ultima giornata di Serie A. La Lega calcio dovrà intervenire per modificare il calendario e risolvere il problema di sovrapposizioni. La questione riguarda la gestione delle date e la programmazione degli incontri, con l’obiettivo di evitare conflitti tra match di alto profilo e altri eventi sportivi.

Prima il derby di Roma nel weekend della finale degli Internazionali al Foro Italico. Ora quello di Torino, all’ultima giornata di Serie A. Il Presidente della Serie A ha finalmente preso coscienza che nel mega-super-iper cervellone della Nasa che la Lega usa per fare i calendari deve inserire un ulteriore vincolo: le stracittadine vanno piazzate in turni più tranquilli. O almeno, lui dice che così farà. Gli incidenti prima di Torino-Juve che hanno fatto saltare la simultaneità delle partite buone per la corsa Champions sono un ulteriore trauma. L’ennesimo di una storia infinita, per il calcio italiano. Ospite di Radio Anch’Io Sport su Radio1, Simonelli ha detto che dal prossimo anno si proverà a evitare le i derby nelle ultime giornate: “È una cosa di cui dovremo tenere conto nel dare le oltre 400 variabili a chi crea il calendario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Simonelli ha un problema con il calendario dei derby, toccherà mettere mano al super-sistema della Lega

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