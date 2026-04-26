La Lega Serie A ha preso posizione sul caso riguardante il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, commentando che non si può mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato. Il presidente Ezio Simonelli ha sottolineato questa posizione, mentre si discute anche della possibilità di un commissariamento della FIGC. La vicenda ha sollevato un forte clamore mediatico e giudiziario, dopo l’avviso di garanzia ricevuto da Rocchi.

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© Calcionews24.com - Caso Rocchi, interviene la Lega Serie A: «Giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato». Chiesto il commissariamento della FIGC

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