Napoli, 22 marzo 2026 - Un mesetto bello pieno di assenza in cui il Napoli ha inizialmente faticato ad assestarsi, e non è una novità, perché prima di questa pausa forzata mai aveva vinto in stagione senza il faro del suo centrocampo (e non solo). Pareggio in rimonta con la Roma, comunque utile a dare un ulteriore giro di vite alla qualificazione alla prossima Champions League, brusca frenata con l' Atalanta, con una sconfitta sanguinosa che sembrava il presagio di un'altra crisi vera e propria, tutto invece sanato dalla vittoria ottenuta all'ultimo respiro contro il Verona grazie a un guizzo di Romelu Lukaku, uno che di questa stagione ha saltato la maggior parte e quella forse più saliente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, ritorno super per McTominay: gol vittoria a Cagliari. Poi toccherà al rinnovo

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