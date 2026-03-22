Napoli ritorno super per McTominay | gol vittoria a Cagliari Poi toccherà al rinnovo

Da sport.quotidiano.net 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 22 marzo 2026 - Un mesetto bello pieno di assenza in cui il Napoli ha inizialmente faticato ad assestarsi, e non è una novità, perché prima di questa pausa forzata mai aveva vinto in stagione senza il faro del suo centrocampo (e non solo). Pareggio in rimonta con la Roma, comunque utile a dare un ulteriore giro di vite alla qualificazione alla prossima Champions League, brusca frenata con l' Atalanta, con una sconfitta sanguinosa che sembrava il presagio di un'altra crisi vera e propria, tutto invece sanato dalla vittoria ottenuta all'ultimo respiro contro il Verona grazie a un guizzo di Romelu Lukaku, uno che di questa stagione ha saltato la maggior parte e quella forse più saliente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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