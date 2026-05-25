Il tecnico di una squadra di calcio ha annunciato che i derby alla fine della stagione non si giocheranno più. Ha anche affermato di non aver mai compreso il motivo di una presunta sudditanza verso le curve. Durante una conferenza, ha spiegato che i derby delle ultime giornate influenzeranno la pianificazione del calendario, che comprende più di 400 variabili da considerare.

ROMA - "Sicuramente i derby nelle ultime giornate sono una cosa di cui dovremo tener conto nel dare le oltre 400 variabili nella preparazione del calendario. È un parametro che inseriremo: è un affinamento continuo, ogni volta che emerge qualcosa si riflette e si cerca di migliorare. La perfezione non è di questo mondo, ma si può fare sempre meglio". Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sulla possibilità di evitare le stracittadine nella parte finale di campionato, dopo le tutte le problematiche delle ultime settimana tra programmazione e ordine pubblico, culminate ieri sera nei disordini del derby di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Simonelli "Basta derby a fine stagione, mai capita sudditanza verso curve"

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