Il presidente della Lega Serie A ha annunciato che, dopo i recenti incontri a Roma e Torino, verrà inserito un nuovo parametro nei calendari. Questa modifica mira a evitare che partite come i derby si disputino alla fine del campionato. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di questa novità, ma la decisione è stata presa per regolare meglio la distribuzione degli incontri nel corso della stagione.

I derby della discordia: quello di Roma, finito al centro di un braccio di ferro istituzionale per la contemporaneità con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. E quello di Torino, andato in scena all’ultima giornata e iniziato con oltre un’ora di ritardo dopo il grave malore di un tifoso juventino coinvolto negli scontri tra ultras fuori dallo stadio. Un episodio drammatico che, tra l’altro, ha fatto saltare la contemporaneità delle partite decisive per la Champions League. Un caos calendario che non sarebbe dovuto accadere e che la Lega vuole evitare di rivivere. Così ora si prova a correre ai ripari in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dopo i casi di Roma e Torino, Simonelli corre ai ripari: "Calendari, basta derby a fine stagione"

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