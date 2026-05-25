Il calciatore ha dichiarato che non si ripeteranno più derby disputati alla fine della stagione, in seguito alle tensioni avutesi a Torino durante l’ultimo incontro. La partita si è conclusa con momenti di tensione tra le squadre, senza precisare ulteriori dettagli. La frase suggerisce un tentativo di evitare situazioni simili in futuro, ma non ci sono indicazioni su eventuali misure o decisioni ufficiali.

Con la fine del campionato di Serie A e le forti tensioni a Torino per il derby nell’ultima giornata, il presidente della Lega Ezio Simonelli traccia un bilancio della stagione e degli ultimi accadimenti: “Niente derby nei finali di campionato? Questa è una cosa di cui dovremo tenere conto nel dare le 400 e oltre variabili a chi crea il calendario. Ci sono variabili sportive e non sportive, sicuramente inseriremo un parametro per evitare i derby a fine stagione. Ma la perfezione non è di questo mondo”, dice Simonelli ospite di Radio Anch’Io Sport su Radio1. E sulla concomitanza tra il derby di Roma e la finale degli Internazionali di tennis spiega: “Avere il Derby in contemporanea con la finale ha creato qualche problema, poi risolto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Simonelli: “Mai più derby a fine stagione”

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