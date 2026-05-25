Alle 19, Simone Venturini ha dichiarato che i risultati delle elezioni non sono ancora definitivi, preferendo mantenere un atteggiamento scaramantico. Ha aggiunto che il risultato rappresenta un traguardo importante dopo due mesi di lavori intensi e 11 anni di impegno per la città. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di attesa e incertezza sui dati ufficiali ancora da confermare.

VENEZIA - «I risultati non sono ancora definitivi, vorrei essere un po' scaramantico.». Così ha esordito Simone Venturini, arrivando alle 19.30 in galleria Matteotti a Mestre acclamato dalla folla. Poi però, travolto da microfoni, applausi, richieste di selfie e abbracci, si è lasciato andare a una visibile soddisfazione: «Il risultato è significativo e importante, arriva dopo due mesi impegnativi ma soprattutto dopo 11 anni di impegno personale a servizio di questa città. Sono sempre stato Simone, un ragazzo partito da Marghera, che ha fatto tanta gavetta sul territorio». «Sono stato un candidato civico con l'appoggio del centrodestra che oggi raccoglie un buon risultato in fatto di apprezzamento». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Simone Venturini, le prime parole: «Risultato significativo dopo due mesi impegnativi ma soprattutto dopo 11 anni di impegno per questa città»

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