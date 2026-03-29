Dopo essere stato eliminato dal Serale di Amici 25, Simone Galante ha parlato per la prima volta delle sue emozioni. In un intervento immediato, il cantante ha condiviso le sue impressioni sulla situazione e sui momenti vissuti durante la competizione. La sua dichiarazione è stata rilasciata poco dopo la decisione della giuria, senza ulteriori commenti o dettagli aggiuntivi.

Subito dopo l’eliminazione dal Serale di Amici 25, Simone Galante ha raccontato a caldo le sue sensazioni. Il ballerino termina la sua esperienza nel talent durante la puntata andata in onda in prima serata sabato 28 Marzo 2026. Ai microfoni di WittyTv ha ripercorso un’esperienza che, a suo dire, è andata ben oltre la gara. Scopriamo nel dettaglio cosa ha raccontato. Nasce la prima coppia del Serale di Amici 25 L’eliminazione nella seconda puntata del Serale. La seconda puntata del Serale di Amici 25 si è chiusa con l’eliminazione del ballerino di break dance Simone Galante. L’allievo ha perso al ballottaggio finale della prima manche contro i compagni di squadra Alex Calu e Lorenzo Salvetti, dovendo così abbandonare definitivamente la scuola. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25: le prime parole di Simone Galante dopo l’eliminazione

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