Simone Galante è stato eliminato durante il Serale di Amici 25. Dopo la fine del talent, il ballerino ha parlato del suo percorso, descrivendo le difficoltà affrontate all'inizio e le esperienze di crescita personale. Ha inoltre menzionato i legami che ha stretto con altri concorrenti all’interno della scuola.

Dopo l'uscita dal talent, il ballerino racconta un percorso intenso: dalle difficoltà iniziali alla crescita personale, fino ai legami costruiti nella scuola. Nella puntata del 28 marzo di Amici di Maria De Filippi, il primo allievo a lasciare il Serale è stato Simone Galante. Il ballerino, allievo di Veronica Peparini - che in questa stagione è in team con Lorella Cuccarini - ha perso il ballottaggio finale contro Alex e Lorenzo. Come da tradizione, dopo l'eliminazione Simone ha raccontato la sua esperienza davanti alle telecamere di Witty TV, condividendo emozioni e riflessioni sul percorso vissuto nella scuola. Le prime parole dopo l'uscita da Amici Subito dopo l'eliminazione, Simone ha raccontato la sua esperienza davanti alle telecamere di Witty TV, condividendo il bilancio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, Simone Galante eliminato: le prime parole dopo il Serale

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