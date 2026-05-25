Simone Venturini conquista Venezia al primo turno Chi è il preferito di Brugnaro rivelazione delle comunali 2026

Simone Venturini ha ottenuto la vittoria al primo turno nelle elezioni comunali di Venezia. La sua candidatura, sostenuta da alcune liste, ha superato i competitor senza bisogno di ballottaggio. Venturini è considerato il favorito di alcune fazioni politiche locali. Le urne si sono chiuse con una percentuale di voti che lo colloca in testa rispetto agli altri candidati. La vittoria apre la strada alla sua futura gestione della città.

Simone Venturini vede la vittoria al primo turno nella partita per Venezia. Il candidato del centrodestra, in vantaggio nelle proiezioni sulla sfida per Ca’ Farsetti contro Andrea Martella, senatore del Pd e candidato sindaco del campo largo è dato vincitore quando sono state scrutinate metà delle sezioni. Nel conto dei dati reali, con la metà delle sezioni su 256, è dato vincente col 53% dei voti. Secondo la quarta proiezione RaiOpinio, Venturini era al 51,5%, sopra la soglia che consentiva di evitare il ballottaggio. Ma il segnale è stato chiaro fin dal primo exit poll che dava Venturini nella forchetta per essere eletto al primo turno: il centrodestra è avanti nell’ unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata. 🔗 Leggi su Open.online

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