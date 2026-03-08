Venezia | Venturini punta a diventare il sindaco più giovane

Venezia si appresta a eleggere il nuovo sindaco, con Simone Venturini che si presenta come candidato. L’obiettivo è quello di diventare il primo cittadino più giovane della storia della città. La campagna elettorale è in corso e le urne si apriranno presto, determinando chi guiderà la città nei prossimi anni.

Venezia si prepara a scegliere un nuovo sindaco, con Simone Venturini che punta a diventare il più giovane primo cittadino della Serenissima. Il candidato del centrodestra, nato e cresciuto a Marghera, ha lanciato la sua lista civica aprendosi a ex membri della sinistra delusi dal centrosinistra attuale. La campagna elettorale si sta svolgendo in un clima dove l'opposizione sembra basare la propria coesione esclusivamente sull'anti-brugnarismo, una strategia che Venturini definisce priva di proposte concrete per la città. Il contesto territoriale vede emergere una nuova generazione di leader trentacinquenni che guidano già altre realtà del Nord-Est.