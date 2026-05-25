I primi dati a Bondeno | Saletti in forte vantaggio

Dalle prime proiezioni a Bondeno, su 5 seggi su 18, il sindaco uscente con la lista ‘E Avanti!’ ha ottenuto 965 voti, pari al 66,32%. Saletti si trova quindi in testa rispetto agli altri candidati. I dati sono ancora parziali e in aggiornamento.

Dalle prime proiezioni (5 seggi su 18), il sindaco uscente Simone Soletti con la lista ‘E Avanti!’ risulta in vantaggio con 965 voti (66,32%). Marchetti resta indietro con 490 voti (33,68%). . 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bondeno, sfida diretta tra Saletti e Marchetti

Bondeno è un laboratorio politico. Sfida a turno unico Saletti-MarchettiNel tardo pomeriggio di lunedì, si svolge a Bondeno un duello tra due candidati politici, Saletti e Marchetti, in un confronto a turno unico.

Argomenti più discussi: Bondeno, fac-simile della scheda e ecco come si vota per il nuovo sindaco; Bondeno e Comacchio al voto. Crolla l’affluenza; Circonvallazione, i fondi ci sono. L’urgenza è l’avvio dei cantieri.

Primi fenomeni temporaleschi in formazione in Pianura Padana. Intenso temporale a sud di Suzzara (MN). Segnalati temporali grandigeni anche nel Varesotto. x.com

Bondeno, dai cassetti di Mantovani emerge il libro sulla storia di MalcantoneBondeno Franco Mantovani è un pensionato bondenese che abita a Modena dal 1963, la città nella quale ha svolto per una vita l’attività di riparatore di elettrodomestici, anche allora come ai nostri te ... msn.com