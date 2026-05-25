I primi dati a Bondeno | Saletti in forte vantaggio

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalle prime proiezioni a Bondeno, su 5 seggi su 18, il sindaco uscente con la lista ‘E Avanti!’ ha ottenuto 965 voti, pari al 66,32%. Saletti si trova quindi in testa rispetto agli altri candidati. I dati sono ancora parziali e in aggiornamento.

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Dalle prime proiezioni (5 seggi su 18), il sindaco uscente Simone Soletti con la lista ‘E Avanti!’ risulta in vantaggio con 965 voti (66,32%). Marchetti resta indietro con 490 voti (33,68%). . 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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