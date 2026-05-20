Simona Ventura lancia la sua newsletter e la dedica a Marco Pannella uno così in politica non era normale
Simona Ventura ha annunciato il lancio di una nuova newsletter, dedicandola a Marco Pannella. La conduttrice ha scritto un messaggio in cui ha espresso il suo apprezzamento per il politico, definendolo come una figura che non si incontrava spesso in politica. La newsletter rappresenta un modo per condividere pensieri e riflessioni con i suoi follower, offrendo uno spazio personale e diretto di comunicazione. La dedica a Pannella appare come un omaggio a una figura considerata unica nel panorama politico.
Nuovo progetto per Simona Ventura, che ha lanciato la sua newsletter, dedicandola a Marco Pannella: “Uno così in politica non era normale” ha scritto la conduttrice televisiva. Simona Ventura ha poi aggiunto: “Di cose da raccontare ne ho parecchie. Alcune divertenti, alcune dolorose. Alcune fino a qualche anno fa non le avrei mai dette. E sinceramente ho meno voglia di fare finta”. Perché Simona Ventura ha lanciato la sua newsletter Di cosa parlerà la newsletter di Simona Ventura La dedica di Simona Ventura a Marco Pannella . 🔗 Leggi su Virgilio.it
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