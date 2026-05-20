Simona Ventura lancia la sua newsletter e la dedica a Marco Pannella uno così in politica non era normale

Simona Ventura ha annunciato il lancio di una nuova newsletter, dedicandola a Marco Pannella. La conduttrice ha scritto un messaggio in cui ha espresso il suo apprezzamento per il politico, definendolo come una figura che non si incontrava spesso in politica. La newsletter rappresenta un modo per condividere pensieri e riflessioni con i suoi follower, offrendo uno spazio personale e diretto di comunicazione. La dedica a Pannella appare come un omaggio a una figura considerata unica nel panorama politico.

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